Дерегуляция в бизнесе и реформа таможни: Зеленский рассказал об ожиданиях от Саакашвили
2020-05-09 22:25:00
Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, а в течение ближайших месяцев
Президент Владимир Зеленский ожидает от Михаила Саакашвили, которого назначил главой исполкома реформ, результатов в дерегуляции в бизнесе и улучшении таможни.
Об этом Зеленский сказал на брифинге в рамках рабочей поездки на Закарпатье, пишет "Укринформ".
"Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть. Результаты – по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни", – сказал Зеленский.
По его словам, Саакашвили в период президентства в Грузии смог преодолеть коррупцию и сделать современную таможню.
"Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Спустя некоторое время поставил других – и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался", – сказал Зеленский.
"Второй момент – у него достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами. Когда они строили Батуми – это было привлечение различных инвесторов, тогда там построили большие сетевые отели. У него есть опыт", – отметил президент.
Также Зеленский сказал, что его интересует помощь Саакашвили относительно пенсионной реформы, которая необходима в Украине.
Ранее Саакашвили сказал, что в условиях кризиса из-за коронавируса Украине прежде всего нужно освободить бизнес от административного вмешательства.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля в СМИ появилась информация, что Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ. Позже он сам подтвердил, что получил такое предложение от Зеленского. По его словам, президент предложил ему заниматься переговорами с МВФ.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства, посла Грузии отзовут из Украины.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили также говорила, что назначение Саакашвили в Кабмин Украины будет значить раскол между двумя странами.
- 7 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
- 8 мая стало известно, что Грузия отозвала своего посла из Украины для консультаций по поводу назначения Саакашвили главой Исполкома реформ. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани также добавил, что Грузия не рассматривает вариант разрыва дипломатических отношений с Украиной.
- В МИД Украины заявили, что если Грузия будет делать "резкие шаги" из-за Саакашвили, Украина это переживет.