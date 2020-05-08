Если Грузия будет делать "резкие шаги" из-за Саакашвили, Украина это переживет, – МИД

А потом Украина примется восстанавливать все утраченное, говорит глава МИД Кулеба

Михеил Саакашвили – гражданин Украины и Грузия не может указывать Украине, куда его назначать или не назначать. Об этом в интервью LB.ua рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, украинские власти "понимают внутриполитический контекст в Грузии не вмешиваются в него".

"Тем не менее, для нас господин Саакашвили является гражданином Украины. И ни одно государство мира не может нам указывать, куда назначать или не назначать нашего гражданина", – сказал Кулеба.

Также министр добавил, что отношения между Украиной и Грузией "настолько особенны, что они не могут становиться заложником судьбы одного человека".

В то же время, если Грузия будет предпринимать какие-то "резкие шаги", Украина это "переживет", отмечает глава МВД, а затем начнет "восстанавливать все утраченное".

Кроме того, Кулеба рассказал, что разговаривал с министром иностранных дел Грузии и принял к сведению позицию местных властей. Сам разговор министр охарактеризовал как "очень спокойный и взвешенный".

Сегодня, 8 мая, стало известно, что Грузия отозвала своего посла из Украины для консультаций по поводу назначения Саакашвили главой Исполкома реформ.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани также добавил, что Грузия не рассматривает вариант разрыва дипломатических отношений с Украиной.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства, посла Грузии отзовут из Украины.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также говорила, что назначение Саакашвили в Кабмин Украины будет значить раскол между двумя странами.