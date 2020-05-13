Рада подумает о поддержке "креативной индустрии": планирует ввести для украинцев единый сбор

Сегодня, 13 мая, во время внеочередного заседания Рады депутаты рассмотрят законопроект о поддержке креативной индустрии.

Об этом в видеообращении рассказала замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук.

По ее словам, в целом депутаты планируют предпринять несколько шагов для того, чтобы поддержать креативную индустрию и сегодня Рада сделает первый из них.

"Этот шаг поможет снизить плату за аренду для кинотеатров, например, которые сейчас фактически не могут открыться. Также же будет поддержка телевизионным и радиокомпаниям", – говорит Кравчук.

Следующим шагом нардепы предлагают ввести единый культурный сбор для украинцев. Также Кравчук добавила, что реформа затронет как государственные, так и частыне структуры.

Среди других вопросов, которые вынесли в повестку дня – законопроект о банках, к которому осталось 240 правок из более 16 тыс, законопроект об управлении отходами и оборонный закупки.

Вчера, 12 мая, возле Арки Дружбы Народов и еще в 11 локациях Киева в небо направили пучки света в рамках акции "Стоп культурный карантин".

Организаторы акции хотели поддержать работников индустрии культуры, которые остались без работы и поддержки государства в условиях карантина.

Как ранее сообщал Фокус:

13 мая состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят 26 вопросов. Также депутаты заслушают доклад правительства и зададут ему вопросы.