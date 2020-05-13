Антракт затянулся. Когда в Украине разрешат проводить концерты

12 мая в 22.00 небо в разных городах Украины засветилось от лучей прожекторов. Так началась новая акция против карантина СтопКультурныйКарантин!. Теперь свои требования заявили представители сферы развлечений: они требуют у правительства определиться с началом проведения зрелищных мероприятий в стране. Однако в европейских государствах возобновлять ивент-мероприятия пока не спешат. Сколько денег теряют украинские музыканты и участники концертного рынка из-за карантина и при каких условиях возможно возобновление выступлений, разбирался Фокус.

Миллионные потери без концертов

Ярким светом софитов представители сферы развлечений пытаются привлечь внимание власти к кризису ивент-деятельности в государстве. Инициатором всеукраинской акции “СтопКультурныйКарантин!“ выступил музыкальный форум Kyiv Music Days. Организаторы акцентируют внимание на том, что Кабинет министров Украины разработал подробный план выхода из карантина, включив в него кафе и рестораны, салоны красоты и ТРЦ. В то же время ни в одном из этапов не идет речь о зрелищных мероприятиях. “У правительства не существует сценария для нас, для более чем 250 тыс. человек – артистов, актеров, музыкантов, балетмейстеров, организаторов мероприятий, кинотеатров, ивент-агентств, технического персонала света, звука и сцены, декораторов, билетных операторов”, – говорится в официальном заявлении акции.

О том, что культурная индустрия понесет громадные потери из-за эпидемии, участники концертного рынка заговорили еще в начале карантина. Максим Плахтий, основатель билетного оператора Karabas.com, рассказал в интервью бизнес-порталу delo.ua, что организаторы мероприятий и агентства по продаже билетов на концерты только за месяц простоя потеряют около 300 млн грн. По его словам, главная проблема заключается в неопределенности. Из-за того, что развитие ситуации с COVID-19 невозможно предсказать, артисты не могли определиться с тем, на какой срок вообще можно переносить выступления.

За два месяца карантина в стране украинским музыкантам все же пришлось принимать решение касательно своих концертов. Так, Тарас Тополя, лидер группы “Антитіла”, рассказал Фокусу, что музыкальный коллектив вынужден был перенести более 25 выступлений в рамках тура Hello на осень и даже на следующий год. “Из-за переноса концертов в Украине и за ее пределами группа потеряла около 1 млн грн. Но все же это менее болезненно, чем если бы нам пришлось полностью отменять мероприятия. В этом случае при возврате денег за купленные билеты “Антитіла” теряли бы в среднем от $15 тыс. до $30 тыс. на одном мероприятии, в зависимости от того, крытая это площадка или стадион”, – объясняет музыкант. В то же время группа пока не переносит свои одиннадцать выступлений в июне, надеясь, что концерты все-таки удастся отыграть в назначенные даты.

Сергей Дудник из Первого концертного агентства сообщил Фокусу, что из-за карантина перенесли 42 концерта по всей Украине. “Анонсы многих туров и концертов также перенесены с осени 2020-го на следующий год. Мы потеряли сотни тысяч гривен”, – уточнил он.

На 2021 год в Украине переносят не только концерты, но и крупные культурные мероприятия. Так, стало известно, что в этом году не состоится Международный фестиваль “Книжный Арсенал”. Изначально его проведение было запланировано на 20–24 мая. После начала карантина организаторы сообщили, что фестиваль пройдет в августе, но теперь и вовсе перенесли его на год.

В поисках перспектив для шоубизнеса

Представители сферы развлечений, выступившие в поддержку культурной акции, подчеркивают, что не требуют от правительства немедленного открытия всех концертных площадок страны. В то же время участники рынка хотят понимать свои перспективы и наладить хоть какой-то диалог с властью. Лидия Клов, исполнительный директор концертного агентства Pop Corn, в публикации на Facebook отметила, что она и ее коллеги надеются на то, что Кабмин определится с временными рамками для выхода индустрии из локдауна. “Даже если нам скажут, что по состоянию на сегодня у нас нет для вас решения и мы готовы вернуться к какому-то прогнозированию вашей деятельности в августе/сентябре, это тоже ответ! Это уже информация, в соответствии с которой мы сможем планировать собственные расходы и принимать решения относительно структуры компаний и дальнейших действий”, – говорит она.

Если правительство предлагает возобновить работу кинотеатров в рамках третьего этапа, то аналогичные правила могли бы действовать и для концертной деятельности, рассказала Лидия Клов в интервью изданию The Village Україна. “Чем кинотеатр отличается от любого концертного зала со стульями? Если пляжному клубу будет разрешено принимать посетителей и подавать им еду и напитки, то почему на безопасном расстоянии не сможет выступать артист в том же клубе?” – говорит директор агентства.

С коллегой во время разговора с Фокусом согласился и Сергей Дудник, по мнению которого проведение концертов можно возобновлять параллельно с запуском ТРЦ, общественного транспорта и метро. “От правительства мы ожидаем четкой инструкции по плану возобновления деятельности индустрии. Это жизненно необходимо для построения планов на будущее”, – подчеркнул он. По его словам, следует рассмотреть пошаговый запуск: сначала мероприятия на открытом воздухе и в залах до 1 тыс. человек, потом – до 5 тыс. и т. д. “Выступления можно проводить при соблюдении четкой инструкции от руководства страны. Например, организаторы могут обеспечить санитайзеры, измерение температуры на входе в зал, правильную уборку помещения и дезинфекцию поверхностей до и после концерта”, – считает Дудник.

Лидер группы “Антитіла” Тарас Тополя, в свою очередь, подчеркивает, что решение о восстановлении концертной деятельности должно базироваться на официальной статистике заболеваемости и мнении эпидемиологов. “Обязательным условием должно быть соблюдение со стороны организаторов [массовых мероприятий] условий безопасности”, – отметил музыкант. По его словам, дезинфекция рук на входе и обязательная выдача масок для зрителей могли бы стать условиями для проведения концертов или фестивалей.

Разобщение людей как единственный действенный способ

Людмила Мухарская, эпидемиолог и заслуженный врач Украины, считает, что пока говорить о возобновлении концертных мероприятий в стране преждевременно. “Единственным на сегодня методом профилактики COVID-19 остается разобщение людей. Если в какой-то закрытый коллектив попадет больной или носитель, то вирус может быстро распространиться среди здоровых людей. Поэтому минимизация контактов – пока практически единственное профилактическое мероприятие”, – комментирует эксперт.

По ее словам, давать прогнозы, когда такие решения смогут приниматься, тоже сложно. “Мы только что вышли из праздников, во время которых, как было заметно, многие люди не соблюдали ограничения”, – объясняет она. Теперь должно пройти время, чтобы понять, не приведет ли это к росту количества заболевших. По словам эпидемиолога, поэтапное ослабление карантина как раз позволяет проанализировать, как те или иные смягчения будут отражаться на поведении болезни. В то же время эксперт считает, что решение о возобновлении концертной деятельности должно приниматься точечно, в зависимости от того, о каких площадках для выступлений идет речь. “Они же бывают разные. Есть залы, где собираются тысячи и тысячи людей, а есть такие, которые рассчитаны лишь на небольшое количество зрителей. Есть залы, которые расположены в Черновцах, где очень высокий уровень заболевания, и есть те, которые находятся в городах с относительно небольшим количеством случаев. Надо смотреть на их расположение, на их вместимость, а также на то, будут ли они способны обеспечить противоэпидемиологические мероприятия или нет”, – отмечает Мухарская.

Иностранный опыт: концерты начинать еще рано

В большинстве европейских стран уже запустился постепенный процесс смягчения карантинных мер. В то же время многие государства пока не готовы разрешать столь массовые мероприятия, как концерты или фестивали. Так, в Германии проведение подобного рода развлечений запрещено до конца лета. Таким образом канцлер Ангела Меркель хочет предотвратить новую волну распространения COVID-19. До сентября многолюдные мероприятия не будут проводиться также во Франции и Великобритании.

А вот Испания, где еще недавно бушевала эпидемия, решила пойти другим путем. Посещение концертов и театров здесь разрешено уже на первом этапе послабления карантинных мер, который начался, как и в Украине, 11 мая. С 25 мая разрешили проводить массовые мероприятия и в Чехии, но предполагается, что они не будут слишком многолюдными: впускать станут лишь до 50 посетителей. С середины июня планируется разрешить концерты и в Норвегии.

Как бы то ни было, даже в тех европейских странах, где концерты не планируют проводить нынешним летом, есть четкие сроки запрета, что дает возможность участникам рынка понимать свои позиции. В Украине же представители сферы интертеймента этого лишены. Возможно, акция “Стоп культурный карантин!” как раз заставит власть прислушаться к ним и вступить в диалог для разработки общего решения.