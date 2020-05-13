Рада поддержала продление запрета российских соцсетей

Верховная Рада приняла постановление № 3319 "Об одобрении предложений относительно продления срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", сообщает Укринформ.

За соответствующий документ проголосовали 248 народных депутатов при минимально необходимых 226.

"Вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины продолжается. Это привело к гибели тысяч украинских воинов и гражданских лиц, к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части ее суверенной территории, многочисленным человеческим жертвам, угрозе ее национальным интересам, безопасности и суверенитету. Соответственно, остаются правовые основания, предусмотренные статьей 3 Закона Украины “О санкциях”, для продолжения применения санкций до прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", – говорится в пояснительной записке.

Постановлением предусмотрено рекомендовать СНБО принять решение о продлении срока применения соответствующих санкций, согласно которым интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа пользователям сети Интернет на территории Украины к ресурсам сервисов Mail.ru и социально-ориентированным ресурсам "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Напомним, СБУ уже предлагало продлить на 3 года санкции против российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". А глава СНБО Алексей Данилов заявил, что в Совете национальной безопасности и обороны Украины уже рассмотрен вопрос о продлении запрета российских сайтов в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

16 мая 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения.