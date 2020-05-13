Зеленский продлит запрет на ВКонтакте и Одноклассники, – Данилов
2020-05-13 18:33:00
Срок санкции закончится через три дня
Совет национальной безопасности и обороны Украины уже рассмотрел вопрос о продлении запрета российских сайтов в Украине.
Об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов, передает Радио Свобода.
"СНБО уже все сделал, ждите указ президента", – сказал Данилов.
При этом, Данилов не уточнил детали.
Отметим, срок блокировки российских соцсетей истекает 16 мая.
Во время президентских выборов Зеленский говорил, что ситуация с блокировками российских соцсетей напоминает ему "парковки в Киеве".
"Чего мы добились? Наши начали обходить запрет. Вы это знаете прекрасно. Украинцы обходят. Эта ситуация – я ее называю "парковки в Киеве". У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Не там припарковался, например, – оштрафовали. Ты мне дай парковки, а потом жестко меня наказывай, когда я не выполняю закон. Точно такая история и здесь. Ты дай людям платформу – вот где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение – и "хлопни" те".
Напомним, СБУ уже предлагало продлить на 3 года санкции против российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Как ранее сообщал Фокус:
- 16 мая 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения.
- Также этот указ обязывает всех провайдеров заблокировать доступ к ряду российских интернет-сервисов, включая "Яндекс", "Вконтакте", "Одноклассники".