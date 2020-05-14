Оккупанты в Крыму возобновили дело против экс-политзаключенного Бекирова

"Власти" Крыма возобновили судебный процесс против экс-политзаключенного Эдема Бекирова. Об этом в Facebook написала его дочь Элеонора Бекирова.

Она напомнила, что на судебном заседании 7 октября 2019 года, так называемый Центральный районный суд Симферополя приостановил судебное дело в отношении Бекирова до его полного выздоровления.

"Хочу заметить, что с сентября прошлого года папа прошел длительное лечение в нескольких больницах. Также были проведены две сложнейшие операции, трехэтапный курс антибактериальной терапии и курс неврологии. По сей день он проходит реабилитацию. И даже после всего этого его точно нельзя считать полностью выздоровевшим", – отметила она.

Она отметила, что ее отец вернулся из российской тюрьмы еще более нездоровым человеком и семья до сих пор борется за его здоровье.

Бекирова сообщила, что "суд" над отцом состоится 19 мая в 10.30.

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре 2018 года "Киевский районный суд" аннексированного Симферополя арестовал на 2 месяца крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Оккупанты утверждали, что Бекиров занимался транспортировкой и хранением взрывчатых веществ и боеприпасов.

27 августа 2019 года подконтрольный России "Центральный районный суд Севастополя" постановил изменить меру пресечения политзаключенному Эдему Бакирову с содержания под стражей на обязательство явки в суд.

7 сентября 2019 года между Украиной и Россией состоялся обмен заключенными в формате 35 на 35.