Саакашвили призвал Украину "не ходить на поклон" к МВФ и отказаться от кредитов

Украине следует отказаться от кредитов Международного валютного фонда.

Такое мнение выразил глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили в эфире программы "Право на власть".

Он напомнил, что во время своего президентства в Грузии ему удалось отказаться от услуг Фонда.

"Мне кажется, что при всем том, что мы сейчас обязаны сотрудничать с МВФ, вы посмотрите, сколько они нам денег дают. Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон. Я в свое время в Грузии отказался от услуг МВФ", – отметил он.

По словам Саакашвили, Украина уже сейчас достаточно сильная, чтобы тоже от этого отказаться.

"Но конечно, не с той целью, чтобы вернуть старых воров, а для того, чтобы цивилизованным путем совершить реформы и изменения. И в этом смысле у нас все еще впереди", – сказал Саакашвили.

7 мая стало известно, что Украина и МВФ отложили подготовку к ранее предварительно согласованной трехлетней программе расширенного финансирования EFF и готовят 18-месячную программу Stand-by.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.

Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".

13 мая в Верховной Раде во втором чтении приняли "антиколомойский" закон , который запрещает возврат банков их прежним владельцам. Решение поддержали 270 народных депутатов.