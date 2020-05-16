Построение успешной Европы не будет завершено без Украины, – Зеленский
Построение успешной Европы не может считаться завершенным без Украины.
Такое мнение выразил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Европы.
"Сегодня мы отмечаем особый праздник – День Европы. Уверен, что "Украина – это Европа" не должно стать просто формальным лозунгом, который мы вспоминаем раз в год. Это должно быть частью нашего сознания", – сказано в сообщении.
По его словам, Европа – это прежде всего способ мышления.
"Европа начинается с каждого из нас. С каждого гражданина. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества, свободного волеизъявления, свободы слова, мысли и вероисповедания, равенства и уважения. С "аллергии" на то, чтобы принимать или давать взятки, с правильно запаркованного авто и окурка, выброшенного в помойку", – написал Зеленский.
Он также призвал сограждан делать так, чтобы День Европы в Украине был каждый день.
Зеленский напомнил, что в этом году в Европе отметили 70-летие провозглашения Декларации Шумана, с которой фактически начал свой отсчет Европейский Союз.
"Слова Робера Шумана актуальны и сегодня: Европа не будет построена сразу или по единому плану. Построение объединенной, процветающей и успешной Европы продолжается. Для меня очевидно, что этот процесс не может считаться завершенным без Украины", – считает президент.
Зеленский верит, что настанет день и Украина будет "полноправной частью европейской семьи".
День Европы отмечается в Украине на государственном уровне с 2003 в каждую третью субботу мая, а в странах Евросоюза – 9 мая. Примечательно, что Украина – единственное государство не член ЕС, в котором на государственном уровне отмечается этот праздник.
Как ранее сообщал Фокус:
- Евросоюз не намерен пересматривать безвизовый режим с Украиной ни из-за пандемии, ни по каким-либо другим причинам. Об этом заявила замглавы гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова.
- Ранее Зеленский подписал указ о введении безвизового режима для граждан Великобритании и Северной Ирландии.