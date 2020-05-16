Построение успешной Европы не будет завершено без Украины, – Зеленский

Построение успешной Европы не может считаться завершенным без Украины.

Такое мнение выразил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Европы.

"Сегодня мы отмечаем особый праздник – День Европы. Уверен, что "Украина – это Европа" не должно стать просто формальным лозунгом, который мы вспоминаем раз в год. Это должно быть частью нашего сознания", – сказано в сообщении.

По его словам, Европа – это прежде всего способ мышления.

"Европа начинается с каждого из нас. С каждого гражданина. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества, свободного волеизъявления, свободы слова, мысли и вероисповедания, равенства и уважения. С "аллергии" на то, чтобы принимать или давать взятки, с правильно запаркованного авто и окурка, выброшенного в помойку", – написал Зеленский.

Он также призвал сограждан делать так, чтобы День Европы в Украине был каждый день.

Зеленский напомнил, что в этом году в Европе отметили 70-летие провозглашения Декларации Шумана, с которой фактически начал свой отсчет Европейский Союз.

"Слова Робера Шумана актуальны и сегодня: Европа не будет построена сразу или по единому плану. Построение объединенной, процветающей и успешной Европы продолжается. Для меня очевидно, что этот процесс не может считаться завершенным без Украины", – считает президент.

Зеленский верит, что настанет день и Украина будет "полноправной частью европейской семьи".

День Европы отмечается в Украине на государственном уровне с 2003 в каждую третью субботу мая, а в странах Евросоюза – 9 мая. Примечательно, что Украина – единственное государство не член ЕС, в котором на государственном уровне отмечается этот праздник.

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