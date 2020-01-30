Зеленский временно ввел безвиз для граждан Великобритании
2020-01-30 11:29:47
Безвизовый режим будет действовать с 31 января 2020 по 30 января 2021 года
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении безвизового режима для граждан Великобритании и Северной Ирландии.
Соответствующий указ №28/2020 от 29 января опубликован на сайте главы украинского государства.
"С целью развития и практической реализации принципов партнерства между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии постановляю: ввести на период с 31 января 2020 года до 30 января 2021 года безвизовый режим вьезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", – говорится в указе.
Кабинету министров поручено принять соответствующие меры. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее СМИ писали, что Зеленский подпишет указ, которым введет безвизовый режим для граждан Великобритании сроком на один год. Отмечается, что безвизовый въезд для британцев в Украину был введен в 2005 году. Но эта норма перестанет работать с 1 февраля, когда Великобритания выйдет из ЕС.
- Европейский совет утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.
- 24 января британский премьер-министр Борис Джонсон подписал закон о выходе Великобритании из Евросоюза.
- В августе 2019 года госсекретарь МИД Андрей Заяц заявил, что Великобритания пока не готова вести диалог с Украиной по поводу безвиза.
- Вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина надеется на промышленный безвиз с ЕС.