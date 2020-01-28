После Brexit Украина введет временный безвиз для британцев, – СМИ

Сроком на один год

Президент Украины Владимир Зеленский 31 января подпишет указ, которым введет безвизовый режим для граждан Великобритании сроком на один год. Об этом пишет "Европейская правда".

Отмечается, что безвизовый въезд для британцев в Украину был введен в 2005 году. Но эта норма перестанет работать с 1 февраля, когда Великобритания выйдет из ЕС.

Как утверждает издание, решение президента Зеленского еще не обнародовано, но оно уже принято. Также о нем уже сообщили британской стороне. А учитывая то, что до Brexit остаются считанные дни – оно уже не должно измениться.

Читайте также: В МИД Украины рассчитывают на безвиз с Британией

"Британские путешественники не пострадают. Ожидается, что в день выхода Британии из ЕС Зеленский подпишет указ, которым введет безвиз сроком на один год. Продление этого срока возможно, но оно не может быть бесконечным", – говорится в статье.

Отмечается, что условия такого продления в указе не прописаны, но Лондон о них знает: должно начаться хоть какое-то движение к визовому упрощению или либерализации. Украина стремится получить от Британии план действий по визовой либерализации наподобие того, который у нас был с ЕС.

Как ранее сообщал Фокус: