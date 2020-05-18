Депутаты ждут от министра Криклия объяснений о подозрительном подрядчике на еду в "Интерсити"

Как сообщил народный депутат Николай Величкович, члены парламентского подкомитета железнодорожного транспорта вызвали Криклия на свое заседание, запланированное на 15.00 в понедельник, 18 мая, передает УНН. Министр должен объяснить, как подрядчиком, который должен кормить миллионы пассажиров "Интерсити" и "Интерсити+", могла стать ранее неизвестная фирма без опыта и с оффшорным корнями.

"По сути того, что произошло, у меня кроме, мягко говоря, непонимания, комментариев нету. Хотелось бы услышать ответ министра, чтобы он предоставил объяснения, как так могло произойти, что компания, не имеющая опыта в обслуживании, которая оказывала кейтеринговые услуги фирме своего же владельца, была допущена (к участию в аукционе - ред.). А об этом пишут СМИ. Ну, вот как так странно? Вызывает сомнения. И мы изучим этот вопрос детально", - сказал он.

14 мая состоялся аукцион филиала УЗ "Украинская железнодорожная скоростная компания" на выбор подрядчика для питания пассажиров "Интерсити" и "Интерсити +". Конкурс выиграла компания "Гринед", которая предложила ежемесячное вознаграждение УЗШК в размере 4 млн 25 тыс. грн, что всего на 25 тыс. грн больше, чем у ближайшего конкурента.

"Гринед" обошла таких гигантов, как "Сокар", "Вог" и даже "дочку" известной австрийской компании "До Энд Ко". Как выяснилось, эта компания имеет связь с победителями тендеров аэропорта "Борисполь", которые проходили во времена работы там Вячеслава Горбатко. Сейчас же эта персона работает уже в УЗШК и была даже членом конкурсной комиссии по выбору поставщика питания.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований открыло дело против чиновников Министерства инфраструктуры из-за схемы "обилечивания" владельцев автотранспорта на газе.

Позже бизнесмен Алексей Вадатурский заявил, что министр Криклий продвигает убийственный для речных перевозок законопроект "О внутреннем водном транспорте".

Также СМИ писали о существовании так называемого теневого офиса министерства, который якобы руководит различными незаконными схемами в транспортной отрасли.