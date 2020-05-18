Кризис из-за COVID-19 подарил шанс Украине решить вопрос с Крымом и Донбассом, – Резников

О Крыме Украина не забывает. Для решения вопроса с полуостровом нужно создать отдельную платформу – "Минк" не подходит.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"По Крыму будет отдельная платформа, потому что имеющийся нынче "Минск" изначально создавался для решения вопроса Донбасса – для прекращения военной агрессии России против Украины", – говорит Резников.

Также министр отметил, что Украина уже обсуждает с международными партнерами формат переговоров по Крыму.

"Для меня важно, что на повестке дня президента и Донбасс, и Крым в одинаковом приоритете. И на саммите в Париже в декабре 2019 года президент заявил, что Крым и Донбасс – это Украина. Это важно", – заявил Резников.

При этом, МинВОТ, которое возглавляет Резников, придерживается "мягкой силы". По словам руководителя ведомства, это значит, что его министерство "борется за умы и сердца людей", которые находятся на оккупированных территориях.

"Недаром, например, родилась идея телеканала "Дом" для оккупированных территорий. Это же задача донести сигнал туда... У нас есть еще ряд идей. В основном, это все направлено на электронные сервисы, в т.ч. социальные сети, YouTube. Это пример того, что мы вкладываем в слова "мягкая сила", – добавил Резников.

Рассказал глава МинВОТ и о том, во сколько России обходится содержание Донбасса: "Понятно, что это приблизительные цифры, но до $1,3 млрд уходит на содержание только гражданской части. В первую очередь, это бюджетники. И около $3,7 млрд – на войну. То есть около $5 млрд в год, по нашей оценке, обходится Кремлю содержание Донбасса. И это без Крыма."

"Поэтому, как долго они будут готовы это финансировать, эти $5 млрд при своем нынешнем падении – тоже вопрос. Тут свою бы территорию удержать. Россия – тоже не монолитное государство. Поэтому у нас шанс есть, серьезный, реальный", – добавил Резников.

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