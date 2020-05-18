К концу мая "Слуга народа" представит кандидатов в мэры городов, – Арахамия

До конца мая "Слуга народа" проведет необходимые замеры и объявит имена своих кандидатов в мэры городов.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" рассказал глава фракции "СН" Давид Арахамия, передает Укринформ.

По словам Арахамии, в партии работают над списком кандидатов, но оглашать его сейчас пока еще рано.

"Мы никого не объявим, пока не сделаем необходимые замеры. Есть города, где достаточно прочные рейтинги у текущих мэров. "Ноунейм" условный не сможет с ними соревноваться априори", – объясняет он.

Имнно поэтому выдвигать нужно кандидатов, у которых есть рейтинг.

"Без рейтинга человека нет смысла отправлять, это будет сознательное поражение. Поэтому мы до конца мая получим замеры, и после этого публично объявим, кто же наши кандидаты от нашей партии", – добавил Арахамия.

Как ранее сообщал Фокус:

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