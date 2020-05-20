Коронавирус у депутата Мейдича: ВР отменила пленарные заседания до конца недели

Верховная Рада предусмотрела работу в комитетах, комиссиях и фракциях вместо пленарных заседаний в четверг и пятницу, 21 и 22 мая, из-за диагностированного у депутата Олега Мейдича (фракция ВО "Батькивщина") коронавируса.

За принятие данного проекта постановления №3511 проголосовали 311 депутатов при минимально необходимых 226, передает УНН.

Таким образом, депутаты внесли изменения в календарный план проведения третьей сессии Рады. Отмечается, что 21 и 22 мая они будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях и группах.

Согласно повестке дня в эти дни должны были состояться пленарные заседания и час вопросов к правительству. В пятницу, 22 мая, в ВР должен был отчитываться министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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