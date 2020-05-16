Больных нет. Разумков рассказал о победе над коронавирусом в Раде

По словам спикера, переболели СOVID-19 около 10 парламентариев

Все заразившиеся коронавирусом нардепы уже выздоровели и сейчас в Верховной Раде никто не болеет СOVID-19. Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал в интервью Радио Свобода.

"На сегодня больных, к счастью, я надеюсь, что так будет и в дальнейшем, в парламенте народных депутатов нет. В аппарате (Верховной Рады, - ред.) тоже нет. Мне трудно сказать обо всех помощниках, потому что у народного депутата много помощников, работающих на общественных началах. И 100% не могу дать. Однако, насколько мне известно, больных нет", - рассказал Разумков.

Всего же, по его словам, болели около 10 депутатов.

"Я во время эфиров говорил, что, может, 10-15. Почему говорил о 15? Потому что, возможно, не все об этом сообщили. Однако, по каждому такому случаю пытались выявить круг лиц для того, чтобы максимально обезопасить как аппарат, так и народных депутатов, так и людей, с которыми они общались", - отметил спикер.

Как ранее сообщал Фокус:

6 апреля нардеп Александр Качура сообщал, что коронавирусом заразились восемь депутатов, двое из них на тот момент уже выздоровели.