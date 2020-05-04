Новинский сообщил, что вылечился от коронавируса

Народный депутат поблагодарил всех, кто поддерживал его

Народный депутат Вадим Новинский, у которого ранее был подтвержден коронавирус, получил отрицательный результат на Covid-19. Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19. После проведённого обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров. Спасибо всем, кто в эти дни поддерживал меня - молитвами и добрым словом", – написал Новинский.

Напомним, 15 апреля Новинский сообщил, что у него подтвердилось заражение коронавирусом. Тогда депутат рассказывал, что у него не проявляются никакие признаки заболевания, однако он все равно будет придерживаться режима самоизоляции.

Как ранее сообщал Фокус:

Вадим Новинский является прихожанином УПЦ МП и активным защитником цервки в Украине.