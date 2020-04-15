Народный депутат Вадим Новинский заразился коронавирусом

По словам депутата, он чувствует себя нормально

Народный депутат Вадим Новинский (ОПЗЖ) инфицирован коронавирусом. Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

"В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошел тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат", – говорится в сообщении.

По словам Новинского, он чувствует себя нормально, у него нет каких-либо симптомов заболевания, температура 36,8. Также, компьютерная томография легких не выявила отклонений от нормы.

"До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением", – рассказал нардеп.

Также он добавил, что планирует соблюдать все рекомендации медиков и режим самоизоляции.

"Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование", – добавил Новинский.

Напомним, 6 апреля нардеп Александр Качура сообщал, что коронавирусом заразились восемь депутатов, двое из них на тот момент уже выздоровели.

Вадим Новинский активный прихожанин УПЦ МП, в том числе часто посещает Киево-Печерскую лавру, где с начала месяца заразились коронавирусом более 90 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 9:00 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели.