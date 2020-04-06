Коронавирусом заразились восемь парламентариев, — нардеп Качура
2020-04-06 17:20:40
Двое из них уже вылечились
Заражение коронавирусом подтвердили у восьми народных депутатов, при этом двое из них уже вылечились. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.
По его словам, это Виталий Борт, Игорь Киселев и Александр Лукашев из ОПЗЖ, "слуги народа" Владимир Ватрас и Руслан Горбенко , Сергей Шахов из группы "Довира" и внефракционные депутаты Сергей Рудык и Анна Скороход. При этом Горберно и Шахов уже вылечились.
Качура также сообщил, что Скороход контактировала в последнее время с Гео Леросом, Игорем Валисковским, Александром Санченко, Ольгой Саладухой (все - "Слуга Народа"), Владимиром Вятровичем, Никой Южаниной и Ахтемом Чийгозом (все - "Европейская солидарность").
Отметим, что из опубликованного Качурой списка зараженных депутатов, ранее официально подтвердили эту информацию только Шахов, Горбенко, Ватрас и Скороход.
Как ранее сообщал Фокус:
- Первым коронавирус подтвердили у нардепа Сергея Шахова. Перед этим он летал в Швейцарию, но сам считает, что заразился в Украине. Сначала Шахов лечился дома, а потом был госпитализирован в Александровскую больницу Киева. Его выписали 31 марта.
- Нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что даже если кто-то из парламентариев умрет от коронавируса, на его место просто придет новый и работа Рады продолжится.