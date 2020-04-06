Коронавирусом заразились восемь парламентариев, — нардеп Качура

Двое из них уже вылечились

Заражение коронавирусом подтвердили у восьми народных депутатов, при этом двое из них уже вылечились. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

По его словам, это Виталий Борт, Игорь Киселев и Александр Лукашев из ОПЗЖ, "слуги народа" Владимир Ватрас и Руслан Горбенко , Сергей Шахов из группы "Довира" и внефракционные депутаты Сергей Рудык и Анна Скороход. При этом Горберно и Шахов уже вылечились.

Качура также сообщил, что Скороход контактировала в последнее время с Гео Леросом, Игорем Валисковским, Александром Санченко, Ольгой Саладухой (все - "Слуга Народа"), Владимиром Вятровичем, Никой Южаниной и Ахтемом Чийгозом (все - "Европейская солидарность").

Отметим, что из опубликованного Качурой списка зараженных депутатов, ранее официально подтвердили эту информацию только Шахов, Горбенко, Ватрас и Скороход.

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