Вот и вся президентская рать. Сможет ли Зеленский собрать свое монобольшинство

Партия главы государства и его близкое окружение оказались в зоне неопределенности: в Раде Владимир Зеленский не может собрать свое монобольшинство, а в Офисе президента – громкий коррупционный скандал

"45 миллионов... Я деньги видел", – на одном из видео говорит неизвестный голос в адрес человека, очень похожего на младшего брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса. "Сейчас придет брат, я пойду на Банковую, мы все обсудим", – отвечает собеседник.

Вот уже несколько дней развивается громкий коррупционный скандал в окружении президента. Депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал серию видео, из которых можно предположить: Денис Ермак проводит переговоры о "трудоустройстве" на разные должности. Если говорить проще – продает их. И глава ОП об этом может догадываться.

Почти сразу в социальных сетях видео прокомментировал Ермак-старший. Он попытался воспользоваться лучшей тактикой защиты – нападением, обратившись в правоохранительные органы. А те открыли сразу несколько уголовных производств в отношении… нет, не брата Ермака, а депутата Лероса. Госбюро расследований по статьям: разглашение государственной тайны, вмешательство в деятельность государственного деятеля, а Служба безопасности – о незаконном использовании записывающий спецаппаратуры. То есть пытаются выяснить, откуда депутат Лерос получил кадры. Проверкой же возможного факта коррупции занялась САП.

И пока Андрей Ермак пытается что-то объяснить, его шеф – президент Украины Владимир Зеленский – молчит. Эксперты говорят, сначала глава государства понимал, что ему надо собирать голоса в Раде за важные законопроекты, затем взял публичную паузу и стал решать проблему кулуарно. Но именно от реакции главы государства на "пленки Ермака" зависит политическая судьба и Зеленского, и его партии "Слуга народа".

Ермак включил давление

Вскоре Андрей Ермак анонсировал общение с журналистами. В условиях карантина – виртуально. За сорок минут ответил на два вопроса: о минских переговорах и скандальном видео.

– Ермак рассказал, что с помощью видео кто-то хотел повлиять на ситуацию в парламенте, – сорвать голосования, – говорит Фокусу Тарас Чорновил, политический эксперт. – А кто такой Ермак, чтобы его действия могли влиять на работу парламента? Он вообще вел себя на этом брифинге как президент Украины. Интересно, понравилось ли это Зеленскому?

Эксперт обращает внимание, что глава канцелярии президента обычно не проводит личных брифингов, а лишь те, во время которых представляет позицию президента. На этот раз Ермак говорил от имени государства о вопросах безопасности и внешней политики, и вместе с тем о своих личных проблемах.

Уже на следующий день после брифинга Ермака к депутату Леросу с обыском пришли представители СБУ.

– Обыски – это пока единственный и самый плохой вариант реакции власти на сложившуюся ситуацию, – считает Петр Олещук, политолог. – Никто не пытается разобраться в сути вопроса – были ли факты коррупции, кто и с какой целью проводил записи, а хотят выяснить: кто слил информацию. Обыски – это не что иное, как попытка давления на депутата, который опубликовал пленки.

В то же время директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик говорит, что визит СБУ домой к Леросу – признак слабости и хаоса в системе.

– Ермак действует традиционным для постсоветских элит способом – применяя давление, шантаж и угрозы. В итоге Ермака отправят в отставку, а рейтинг Зеленского значительно понизится. Хотя при этом, конечно, никого не посадят. Но будет весело и драйвово, – прогнозирует он.

К тому же Украина уже помнит подобные аудио- и видеоскандалы. После публикации "сливов Трубы" и "откровений Гончарука" до суда дела так и не дошли, хотя кадровые решения и последовали. А вот после появления записей о "рюкзаках Авакова" никто не пострадал.

– "Дело рюкзаков" не было завершено лишь потому, что у министра всегда были рычаги влияния – он мог поставить себя вне закона. Как будет на этот раз, время покажет, – говорит Чорновил. ­– Возможно, получится новый "зашквар", когда люди из властной элиты попытаются списать все на происки врагов.

Кому выгодно?

Владимир Фесенко, политолог, близкий к Офису президента, допускает, что обе стороны конфликта многого не договаривают. Мол, "разные сомнительные персонажи пытаются влиять на кадровую политику с помощью коррупционных инструментов".

– Так было, так есть, и так еще, наверное, и будет. Слишком много соблазнов и слишком много людей, привыкших к таким практикам, – говорит он.

Впрочем, список сомнительных персонажей, привыкшим к таким практикам и имеющим соответствующие возможности, должен иметь конечное число записей.

– Последние полгода перформансы и разоблачения обычно устраивает депутат Александр Дубинский в интересах олигарха Игоря Коломойского, но это явно не его рук дело, – предполагает Чорновил. – Хотя у команды президента и бизнесмена возникли противоречия из-за рассмотрения правительственного законопроекта о невозможности возвращения национализированных банков прежним владельцам.

По мнению Фесенко, нет заинтересованности в выбросе компромата против Ермака и у Рината Ахметова и Виктора Пинчука, в отличие от двух других представителей крупного бизнеса – Константина Жеваго и Олега Бахматюка. У последних конфликт с Офисом президента.

– Оба в бегах, но потенциально могли купить эти записи и запустить нынешний скандал, – предполагает Фесенко. – Но у них конфликт был скорее с Андреем Богданом, а не с Ермаком. Последний, напротив, известен склонностью к поиску компромиссных решений возникающих проблем.

Есть возможность еще и у Петра Порошенко – он может быть заинтересован в ослаблении Зеленского, тем более связи в СБУ у него остались.

Нельзя исключать и утечку информации из украинских спецслужб – записи могли появиться в результате слежки за потенциальными фигурантами коррупционных схем (кто-то хранил записи несколько месяцев, все они датированы второй половиной 2019 года, и ждал удобного случая, чтобы обнародовать). Публичными же они стали по политическим мотивам – "из особой нелюбви к нынешней власти" или "в связи с неприятием соглашений, подписание которых 11 марта в Минске санкционировал Ермак", по мнению Фесенко.

Реакция президента

Пока заметно, что скандал с "пленками Ермака" ударил в первую очередь по имиджу самого главы Офиса президента, но уже вскоре от ударной волны может пострадать и Владимир Зеленский.

– Ермак проигрывает, – убежден Владимир Фесенко. – Для него резко усиливаются и политические риски, так как пока не ясно, как на этот скандал в итоге отреагирует Зеленский. Для него это, конечно, очень неприятная ситуация. Во-первых, она создает имиджевые и политические проблемы для самого президента и его команды. Во-вторых, речь идет о человеке, очень близком президенту, которому он безгранично доверял.

Для Зеленского ситуация с Ермаком выглядит как провокация, на которую он, впрочем, не может не реагировать, потому что всегда позиционировал себя не таким политиком, как все предыдущие. То есть не молчать, как это в свое время сделал его предшественник Порошенко после информации о деяниях своего партнера и первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Доныне Зеленский не сделал публичного заявления, но, очевидно, его этот вопрос волнует.

– Во время брифинга Ермак пытался схитрить, показать, что тема пленок – не главная, – говорит Тарас Чорновил. – Но скрыть истинную причину общения с прессой было сложно. Видимо, накануне между Ермаком и Зеленским произошли "разборки" и президент сказал, делай что хочешь, чтобы уладить ситуацию, отвечать за тебя не буду. И Ермак понял, что он становится токсичным – пошел оправдываться. При этом осознавал, что его позиции значительно ослабли.

Эксперты предполагают, что президент должен был заявить, что контролирует ситуацию, ждет первых результатов расследования и даже отстранить на время от работы Ермака.

– Весьма возможно, президент Зеленский уже дал задание о проведении расследования, – предполагает Владимир Фесенко. – И до его завершения не будет давать публичных оценок ситуации вокруг Андрея Ермака. Это одно из возможных объяснений молчания президента.

Потери голосов

Открытость – вот козырь Зеленского в нынешних сложных политических условиях, когда президенту важно удержать свои рейтинги.

Заметно, что в команде главы государства существенные проблемы. История марта показала, что в партии "Слуга народа" – противоречия. Часть депутатов заявили, что они против прямых переговоров с представителями ОРДЛО в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. А после "демократы" выступили за увольнение советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, который также пытался организовать переговоры с представителями неконтролируемых территорий.

– Все это выглядело не как раскол во фракции, о нем говорит еще рано, – уверен Андрей Золотарев, политолог. – Чтобы был раскол, должен быть эпицентр, то есть лидер. Но фигуры, которая могла бы со всеми нынешними проблемами у Зеленского стать альтернативой, я не вижу. Действия депутатов – не более чем попытка внести некую смуту.

Показательно, что уже вскоре после "минских заявлений" группа "демократов" проголосовала за назначение генпрокурором Ирины Венедиктовой, к которой есть вопросы после ее работы в ГБР

– Принципиальность, но не до конца, – замечает Чорновил. – Но люди начинают демонстрировать, что у них есть свое мнение. На вопрос Раскольникова "Тварь ли я дрожащая или право имею" стали высказывать свое мнение. Надолго ли это? Думаю, "слуг" скоро хорошо организуют денежными конвертами. Насколько я слышал, им дают ежемесячно по пять тысяч долларов, а они знают, что бывало и десять, и пятнадцать. Найдут зарплату – целостность фракции может сохраниться на какое-то время. Но ненадолго. Зеленский слабеет. И это видно. Уже нет монобольшинства. Они не могут самостоятельно принимать решения. Пророссийские или коррупционные вопросы будут принимать с ОПЗЖ, а проевропейские – с "Европейской солидарностью".

Эксперт уверен: во фракции нет координации. Люди не понимают, куда идут и за что им голосовать.

– Даже во времена Януковича депутаты "Партии регионов" понимали, за что голосуют, что эти вещи правильные, а если и неправильные, то им объясняли, что "нашим надо", – поясняет политолог. – Но без мотивации, объяснений могут появляться только хаотические решения. В команде тоже нет единства: то набирали романтиков, затем людей Азарова, теперь Порошенко-Гройсмана. Министр Сергей Марченко – седьмой номер в "Украинской стратегии Гройсмана".

Кроме "демократов" активно демонстрируют свою позицию и депутаты "группы Коломойского" в составе "Слуги народа". Во-первых, 27 марта они не пришли на встречу с президентом в КВЦ Парковый (тогда вообще явилось 150 "слуг", остальные, по словам Арахамии, заболели или на округах). Во-вторых, прогнозировано выступали против принятия правительственного законопроекта "о Привате".

В результате голосования во время внеочередной сессии 30 марта показали: у президента нет большинства в парламенте. Депутаты не смогли с первого раза назначить новых министров финансов и здравоохранения, а изменения в бюджет и вовсе провалили. При этом "слуги" собирали лишь около двухсот голосов при 248-ми прежних. А для голосования законопроекта о рынке земли пришлось привлекать оппозицию – фракции "Голос", "Европейскую солидарность", а также группу "Довіра".

– Несмотря на то, что это в окружении президента возник первый коррупционный скандал, он пока не получил резонанса – разворачивается в политизированных кругах, украинцы же заняты темой эпидемиологических и экономических рисков, – убежден Петр Олещук. – Хотя в более спокойное время это была бы тема номер один длительное время. Сейчас она потеряется. Ее может удержать на плаву только новые факты и подробности, которые, впрочем, уже анонсированы. Тогда тема сможет как-то отобразиться на легитимности власти.

Очевидно, что в таких сложных условиях Владимиру Зеленскому отмолчаться не получится. Ему необходимо демонстрировать свою позицию, как в отдельной истории с Ермаком, так и глобальной – сохранении влияния и удержания рейтингов.