"Пленки Ермака" и мурал на Осокорках. На депутата Лероса завели два уголовных дела, — СМИ

В Единый реестр досудебных расследований было внесено дело по четырем статьям

На депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Гео Лероса завели два уголовных дела.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники в ГБР.

"Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту распространения народным депутатом Украины видео с участием лица, похожего на брата председателя Офиса Президента Украины", – сообщили изданию в бюро.

В Единый реестр досудебных расследований было внесено дело по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 190 – мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

ч. 2 ст. 344 – вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

ч. 2 ст. 328 – разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия;

ч. 1 ст. 364 – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

По словам адвоката Маси Найема, заведено еще одно уголовное производство – мошенничество в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 190).

По его данным, 30 марта СБУ направило в ГБР рапорт по этому делу. В СБУ утверждают, что Лерос, когда находился на должности советника министра информационной политики и советника мэра Киева, пролоббировал выделение 3,7 млн гривен из государственного бюджета на арт-проект Art United Us, одним из которых является мурал на станции метро "Осокорки".

В спецслужбе сообщили, что тогда победитель тендера стала подконтрольная нардепу фирма, что может "свидетельствовать о наличии коррупционных рисков".

Как ранее сообщал Фокус: