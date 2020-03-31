Шахов, не дождавшись результатов теста на коронавирус, выписался из больницы
2020-03-31 11:31:25
"Рентген показал чистые легкие. Освобождаю палату для более тяжелых больных", – сообщил нардеп
Заразившийся коронавирусом нардеп из группы "Довіра" Сергей Шахов выписался из больницы.
Об этом он сообщил у себя в Facebook.
Нардеп признал, что результатов повторного теста на коронавирус у него пока нет, но он все-равно попросился на самоизоляцию.
"Хотя теста еще нет, но рентген показал чистые легкие. Поэтому я попросился домой, чтобы освободить палату для более тяжелых больных, которые поступают в больницу", – пояснил он.
По словам Шахова, он еще какое-то время будет находиться на самоизоляции, под наблюдением врачей.
О результатах теста обещает сообщить сегодня же.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 марта депутат Шахов рассказал, что подхватил коронавирус. По его словам, он перед этим был в Швейцарии, но заразился именно в Украине.
- В своем ежедневном обращении президент Владимир Зеленский затронул ситуацию с Шаховым и заявил, что все, кто контактировал с нардепом пройдут тест на коронавирус.
- Также он добавил, что сам Шахов после возвращения из Европы не был в Раде и не принимал участия в голосованиях: за него это якобы делали его коллеги.
- Позже нардеп опроверг слова Зеленского и заявил, что Офис президента просто "занимается поиском "сенсаций" среди депутатов.
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