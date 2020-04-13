Вспышка коронавируса в Киево-Печерской Лавре: заразились более 90 человек

2020-04-13 12:29:45

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За сутки в столице подтвердили 79 новых случаев заражения коронавирусом, 63 из них — в Лавре

В Киево-Печерской лавре за сутки подтвердили 63 новых случая заражения коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Среди случаев, зарегистрированных за прошлые сутки, 63 - Киево-Печерской Лавре. То есть там уже больше 90  подтвержденных случаев", - рассказал мэр.

По его словам, город решил направить в лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора биоматериалов на лабораторное тестирование.

"Мы должны иметь реальную картину об очаге болезни", - сказал Кличко.

По решению киевских властей Лавра закрывается на карантин, за соблюдением которого будут следить правоохранители.

Всего за сутки подтвердили 79 новых случаев заражения коронавирусом в столице. Среди них - также шесть медиков. В целом в Киеве уже 495 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За сутки в столице умерли два пациента.

Как ранее сообща Фокус:

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