Россия вывела из санкционного списка Новинского и Киселева
2020-04-21 12:53:00
Депутат Новинский и бизнесмен Киселев выведены из перечня физлиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры России
Два украинских предпринимателя – Вадим Новинский и Андрей Киселев, в сферу интересов которых входит металлургия, исключены из санкционного списка РФ.
Об этом сообщает Интерфакс.
Согласно постановлению правительства РФ, подписанному 20 апреля, Вадим Новинский и Андрей Киселев выведены из перечня физлиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры.
Новинский – совладелец холдинга "Метинвест", а Киселева связывают с группой "УкрМет". Оба попали под российские санкции в конце декабря 2018 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вадим Новинский является прихожанином УПЦ МП и активным защитником цервки в Украине.
- 15 апреля Новинский сообщил, что у него подтвердилось заражение коронавирусом. Перед этим коронавирусом заразились восемь депутатов в Раде и около 100 в Киево-Печерской лавре.
Loading...