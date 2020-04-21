Россия вывела из санкционного списка Новинского и Киселева

Депутат Новинский и бизнесмен Киселев выведены из перечня физлиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры России

Два украинских предпринимателя – Вадим Новинский и Андрей Киселев, в сферу интересов которых входит металлургия, исключены из санкционного списка РФ.

Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно постановлению правительства РФ, подписанному 20 апреля, Вадим Новинский и Андрей Киселев выведены из перечня физлиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры.

Новинский – совладелец холдинга "Метинвест", а Киселева связывают с группой "УкрМет". Оба попали под российские санкции в конце декабря 2018 года.

Как ранее сообщал Фокус: