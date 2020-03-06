Санкции против Азарова и Ставицкого сняты, – решение Совета ЕС

Но в отношении десяти других бывших украинских топ-чиновников ограничительные меры остаются в силе

Сегодня, 6 февраля, вступило в силу решение Совета ЕС о снятии санкций с экс-премьера Николая Азарова и бывшего главы Минэнерго Эдуарда Ставицкого.

Об этом сообщает ЕП, ссылаясь на пресс-службу Совета ЕС.

Азаров и Ставицкий попали под санкции из-за хищение у Украины госсредств или злоупотребление служебным положением.

В то же время, ограничительные меры не сняли с десяти бывших украинских топ-чиновников.

Среди них – Виктор и Александр Януковичи, Виталий Захарченко, Виктор и Артем Пшонки, Виктор Ратушняк, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов и Александр Клименко.

В их отношении санкции продлили еще на один год – до 6 марта 2021-го.

Как ранее сообщал Фокус:

Суд Европейского союза отменил персональные санкции, продленные Советом ЕС против Януковича в 2018 году, однако экс-президент продолжает до марта 2020 года оставаться под действием санкций, продленных в марте 2019 года.