Саакашвили, Венедиктова и бизнес договорились создать департамент защиты инвестиций

В Офисе генпрокурора хотят создать департамент по защите инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

Сегодня, 21 мая, в Офисе генпрокурора состоялась встреча генпрокурора Ирины Венедиктовой с представителями Нацсовета реформ и бизнес-ассоциаций.

Во встрече приняли участие глава Исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили, представители ЕБА, Союза украинских предпринимателей, Американской торговой палаты в Украине, CEO Club Ukraine, БИЗНЕС 100 и Украинской ветроэнергетической ассоциации.

Стороны обсуждали пути уменьшения давления на бизнес и повышения уровня его доверия к правоохранительным органам.

"Для реальных изменений в этом направлении нужна ежедневная работа. Поэтому мы сейчас рассматриваем возможность создания в Офисе генпрокурора управления по защите инвестиций", – сообщила Венедиктова.

Также она инициировала еще одну подобную встречу с бизнесом, чтобы обсудить создание "дорожней карты" по возвращению активов в государство.

Как ранее сообщал Фокус:

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