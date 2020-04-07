18% предпринимателей в Украине уже думают над закрытием своего бизнеса из-за карантина, – опрос ЕБА

Змедление бизнес-активности заставит предпринимателей пересматривать зарплаты своим сотрудникам, говорят в бизнес ассоциации

В связи с карантином из-за коронавируса, каждый пятый малый бизнес в Украине может закрыться.

Соответствующий опрос провела Европейская бизнес ассоциация.

По данным опроса, 18% респондентов уже рассматривают вариант закрытия собственного бизнеса, а 78% сообщают о потерях до 75% от доходов.

Только 4%, говорят в ЕБА, могут похвастаться увеличением доходов своей компании.

В бизнес ассоциации также подчеркивают, что в условиях карантина и финансового кризиса важно поддержать малый бизнес, ведь именно его успешность – признак прогрессивной экономики.

"Малый бизнес генерирует большое количество рабочих мест, но из-за замедления бизнес-активности некоторым бизнесменам придется именять размер штата и зарплату сотрудникам", – говорят в ассоциации.

41% опрошенных уже думают пересматривать зарплаты, 33% еще не определились, а 26% владельцев предприятий сохранят выплаты в нынешнем виде.

Опрос проводился с 24 по 30 марта среди аудитории проекта Unlimit Ukraine (платформа для развития малого и среднего бизнеса, созданная на базе ЕБА).

В нем приняли участие 1811 предпринимателей – представителей малого и среднего бизнеса.

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