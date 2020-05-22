Лещенко дал большое интервью об УЗ, Зеленском и Коломойском, но запретил его публиковать

Бывший депутат, а сейчас – член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко запретил изданию Бабель публиковать свое же интервью.

Дело в том, что согласно ст. 13 Закона Украины об авторском праве и смежных правах, публикация интервью возможна только при согласии человека, которое интервью дает.

Сам Лещенко согласился на интервью при условии, что он прочтет и согласует текст перед публикацией. Журналисты согласились. Бабель пишет, что беседа с Лещенко заняла около двух часов, полная расшифровка интервью уместилась на 37 страницах.

Из-за большого объема текста, журналисты сократили его и в таком виде отправили Лещенко на согласование. Но бывший нардеп ответил, что хочет поработать с полным интервью. Журналисты отказались идти на такой шаг и поэтому интервью так и не опубликовали.

"Герои наших интервью не могут использовать сайт как удобную для них медиа-площадку и самостоятельно "работать с расшифровками" текстов, выдавая их за работу редакции. Они могут указать на фактические ошибки или неточности, искаженные из-за сокращения высказывания, попросить не давать вырванные из контекста фразы", – говорят в редакции.

Поскольку интервью так и не вышло, Бабель решил опубликовать темы, которые журналист обсуждал с Лещенко:

Каким образом Лещенко прошел отбор на должность члена набсовета УЗ без опыта работы в транспортной сфере.

Имел ли отношение к его назначению его давний знакомый – бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

Были ли договоренности о назначении его во власть в обмен на поддержку Владимира Зеленского во время президентской избирательной кампании.

Каковы его главные задачи и KPI в набсовете.

Почему его работу не может выполнять эксперт с большим опытом работы в транспортной сфере.

Зачем и в каком качестве он ведет Telegram-канал – как блогер или как член набсовета УЗ.

Почему в своем Telegram-канале он фактически работает адвокатом Зеленского и не замечает ошибок власти.

Почему он пишет о том, что президент отдаляется от олигархов, но не рассказывает о том, какие уступки последние получают от власти. К примеру, не говорит о том, что отсутствие монобольшинства "Слуги народа" – результат того, что разные группы влияния получили места в предвыборном списке партии.

Почему он хвалит власть за снижение медиа-зависимости от Игоря Коломойского, но не говорит о росте влияния телеканалов, которые связывают с Виктором Медведчуком. Наращивать рейтинг этим ресурсам помогают представители власти, которые часто появляются в эфирах каналов.

Лещенко активно поддерживал назначения Михеила Саакашвили во власть. Как он относится к тому, что одним из активных публичных лоббистов Саакашвили также был депутат СН Александр Дубинский. Последнего Лещенко называет рупором Коломойского и утверждает, что депутат озвучивает выгодные олигарху тезисы.

Примечательно, что в 2015 году, когда Лещенко был депутатом, он предлагал отменить норму о согласовании интервью со спикерами.

"Работая журналистом, я считал это положение абсурдным. Это элемент цензуры, ведь когда ты садишься давать интервью on the record, ты уже этим фактом даешь согласие на обнародование сказанного. Все западные журналисты, с кем я дружу, в шоке от того, что украинский закон обязывает согласовывать репортера текст разговора с собеседником. Поэтому сегодня в парламенте будет зарегистрирован законопроект об отмене этой нормы о согласовании интервью. По сути, этот закон – против политиков, которые любят переписывать свои интервью и убирать острые абзацы. Посмотрим, чьи интересы победят – журналистов, депутатов. Я на стороне первых", – писал он в Facebook.

Бабель пишет, что норма о согласовании интервью до сих пор действует. Также она прописана в новом "законе о СМИ", который Рада недавно отправила на повторное первое чтение, как о том просили в Нацсоюзе журналистов.

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