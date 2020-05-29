В Украине планируют снять ограничения на въезд для иностранцев, – Кулеба

Кабинет министров Украины намерен разрешить иностранцам въезд на территорию страны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

Министр признал, что существует потребность снимать ограничения на движение через границу, и первый шаг Украина уже сделала, возобновив работу пограничных пунктов.

По словам Кулебы, въезд в Украину не будет бесконтрольным, однако новые правила "позволят восстановить" движение через границу.

По информации издания, в правительстве рассматривают возможность разрешить въезд иностранцев при условии 14-дневного карантина, сняв нынешнее требование о наличии вида на жительство.

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