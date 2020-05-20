Кабмин открыл границу с ЕС и Молдовой. Беларусь и РФ – по-прежнему закрыты

2020-05-20 16:58:10

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Таким образом, восстанавливается полоценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой

Кабмин поддержал распоряжение МВД об открытии 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой. Об этом информирует пресс-служба МВД.

Таким образом, восстановится полоценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой. 

В связи с эпидемиологической ситуацией в Белурси и РФ, границы с этими странами остаются закрытыми.

Ранее Кабмин принял решение о возобновлении работы пешеходного пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей.

"Шегини" – единственный пункт пропуска на границе с Польшей, который можно проходить пешком, но будет ли он открыт на пешеходное сообщение после карантина – пока неизвестно.

Как ранее сообщал Фокус:

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