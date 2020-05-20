Кабмин открыл границу с ЕС и Молдовой. Беларусь и РФ – по-прежнему закрыты
2020-05-20 16:58:10
Таким образом, восстанавливается полоценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой
Кабмин поддержал распоряжение МВД об открытии 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой. Об этом информирует пресс-служба МВД.
Таким образом, восстановится полоценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой.
В связи с эпидемиологической ситуацией в Белурси и РФ, границы с этими странами остаются закрытыми.
Ранее Кабмин принял решение о возобновлении работы пешеходного пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей.
"Шегини" – единственный пункт пропуска на границе с Польшей, который можно проходить пешком, но будет ли он открыт на пешеходное сообщение после карантина – пока неизвестно.
Как ранее сообщал Фокус:
- Чехия стала первой страной в Евросоюзе, которая вместе со смягчением карантина открыла свои границы. Теперь гражданам разрешено свободно передвигаться по стране и выезжать за границу.
- Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что с 15 мая отменяется ограничение на поездки по странам Балтии для граждан Литвы, Латвии и Эстонии.