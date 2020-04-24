Чехия первой в Евросоюзе открыла границы с начала пандемии коронавируса

Гражданам разрешено свободно передвигаться по стране и выезжать за границу

Чехия стала первой страной в Евросоюзе, которая вместе со смягчением карантина открыла свои границы. Теперь гражданам разрешено свободно передвигаться по стране и выезжать за границу. Об этом сообщает Reuters.

Чехия ввела карантин 16 марта. Тогда закрылись границы на въезд для иностранцев и на выезд для граждан страны за границу. Выходить из дома разрешалось только для поездки на работу или для покупок в продуктовых магазинах или аптеках.

Министр здравоохранения страны Адам Войтех сообщил, что после возвращения из-за границы граждане по-прежнему будут обязаны проходить тест на коронавирус либо отправиться на двухнедельный карантин.

Иностранцам въезд в стану разрешен частично. Пересекать границу могут студенты местных университетов, а также граждане Евросоюза, совершающие деловые поездки.

Правительство также разрешило собираться вместе группами до 10 человек – ранее было разрешено только по двое.

С 27 апреля в стране разрешили открыть университеты, магазины площадью до 2 500 квадратных метров, а также фитнес-центры и библиотеки.

Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денисы Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5%. За последние сутки количество инфицированных выросло на 8,8%.

Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

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