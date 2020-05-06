Страны Балтии открывают внутренние границы для свободного перемещения
2020-05-06 13:23:00
После таких поездок необходимо провести две недели в изоляции
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что с 15 мая отменяется ограничение на поездки по странам Балтии для граждан Литвы, Латвии и Эстонии.
Об этом сообщает Delfi.
"Недавно завершился 1,5-часовая удаленная встреча с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем и премьером Латвии Юри Ратасом. Весь такая: мы договорились, что все три страны Балтии хорошо справились с распространением коронавируса. Кроме того, мы доверяем системам здравоохранения наших стран", – говорит Сквернялис.
После таких поездок необходимо провести две недели в изоляции.
"Напоминаю, что в понедельник с премьером Польши Матеушем Моравецким договорились о поездках в Польшу. Свободно пересекать границы без требования провести две недели в карантине будет разрешено тем, кто поедет в Польшу по работе, бизнесу или на учебу. Это ослабление вступает в силу с 11 мая", – рассказал Сквернялис.
Как ранее сообщал Фокус:
- Чехия стала первой страной в Евросоюзе, которая вместе со смягчением карантина открыла свои границы. Теперь гражданам разрешено свободно передвигаться по стране и выезжать за границу.
- Президент Литвы Гитанас Науседа из-за угрозы коронавируса отложил запланированный на 18-20 марта визит в Украину.