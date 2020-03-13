Президент Литвы отменил визит в Украину из-за эпидемии коронавируса

С 13 марта в Литве введен режим чрезвычайной ситуации

Президент Литвы Гитанас Науседа из-за угрозы коронавируса отложил запланированный на 18-20 марта визит в Украину. Об этом сказал пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис, сообщил портал Delfi.

В конце марта глава государства также намерен участвовать в рабочей сессии Европейского совета в Брюсселе, но по поводу этого мероприятия ожидается общее решение ЕС.

С 13 марта до 27 марта правительство Литвы объявило в стране чрезвычайную ситуацию: запрещены массовые мероприятия, в учебных заведениях объявлен карантин и др. По этому поводу премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обратился к гражданам: "Прошу вас делать то, что велят врачи и специалисты, Не надо рисковать. Запоздалая реакция в других странах показывает, что надо предпринимать меры как можно скорее. Мы первые в Евросоюзе объявили чрезвычайную ситуацию, предприняли конкретные меры, стараемся все время быть впереди, обеспечить борьбу с болезнью".

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о введении с 13 марта режима чрезвычайной ситуации в городе из-за распространения коронавируса. На данный момент заражены 95 горожан, еще 29 человек находятся на обязательном карантине, 1784 — на добровольном.

Правительство Эстонии ввело в стране чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Мера сохранится до 1 мая.

В Ирландии до 29 марта будут закрыты все школы, вузы, детские сады, музеи, галереи и туристические объекты, отменены все массовые мероприятия.

Правительство Мальты на неделю, до 20 марта закрыло все образовательные учреждения и отменило все массовые мероприятия.

До 31 марта все массовые мероприятия отменены в Нидерландах. Школы и университеты страны продолжат функционировать в обычном режиме.

В Латвии до 14 апреля введен режим чрезвычайной ситуаци. Это предполагает закрытие учебных заведений и отмену массовых мероприятий с числом участников более 200 человек.

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