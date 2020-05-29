Кличко: Буду во второй раз идти на выборы мэра Киева. Думаем над ребрендингом "Удара"
Мэр Киева Виталий Кличко намерен во второй раз баллотироваться на пост столичного главы. Об этом он заявил в эфире Радио НВ.
"Когда объявят выборы, тогда моя команда уже официально объявит о том, что мы идем на выборы. Но могу сказать предварительно. Да, я буду принимать участие в местных выборах", – сказал Кличко.
На вопрос журналиста, будет ли его партия "Удар" участвовать в выборах в других городах Украины, кроме Киева, Кличко однозначно не ответил. "В каком формате мы будем принимать участие в выборах и будет ли ребрендинг, мы расскажем в ближайшее время", – заявил он.
Говоря о ребрендинге, Кличко подтвердил, что об этом в его команде действительно думают.
Рассказал мэр Киева и о том, чем он будет отличаться от других кандидатов. "Мое преимущество перед другими кандидатами – мне есть чем отчитываться перед киевлянами", – говорит городской глава.
К своим достижениям Кличко отнес почти 1000 км отремонтированных дорог в городе, десятки отремонтированных парков и закупку современного транспорта.
Как ранее сообщал Фокус:
- Верховная Рада намерена огласить проведение местных выборов до 15 июля, говорил в начале мая председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Также он добавил, что предусмотренной государственным бюджетом суммы на проведение выборов должно хватить.
- Ожидается, что выборы будут назначены на 25 октября этого года. Будут одновременно проходить выборы мэров, депутатов местных советов и в территориальных общинах.
- Центральная избирательная комиссия разрешила менять избирательный адрес безотносительно места регистрации проживания.
- На днях нардепы от "Слуги народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с предложением провести в "СН" праймериз на предстоящие местные выборы – они опасаются, что партия выставит "технических" кандидатов на выборах городских глав.