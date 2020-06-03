Посол Израиля: в Украине наблюдается "подъем антисемитизма"

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что в Украине наблюдается подъем антисемитизма. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Если следовать определению IHRA (Международного альянса в память о Холокосте), то, да, у вас подъем антисемитизма в Украине. Если люди рассуждают о том, что очень много евреев занимаются бизнесом в Украине – это антисемитизм, это ненормальная вещь. Если (бизнесмен и телеведущий Андрей) Пальчевский в телеэфире говорит какие-то абсурдные вещи о евреях – это антисемитизм. Вы не можете сказать, что это не так", – заявил Лион.

Посол также считает, что "если рядом с Майданом продаются открытки с нацистской символикой, полиция должна сама приходить туда и разбираться, как с проявлением антисемитизма".

"Если кто-то говорит что-то плохое об Израиле – это тоже антисемитизм, пусть даже для этого люди используют слово "сионизм", чтобы прикрыть свой антисемитский месседж", – сказал дипломат.

Джоэль Лион также назвал примером антисемитизма "обсуждения, можно ли использовать определенное слово вместо слова "еврей" в украинском языке".

"Если евреи считают, что употребление этого слова – антисемитизм, значит, это и есть антисемитизм, точка!", – сказал он, добавив, что не имеет значения, употреблялось это слово когда-то в прошлом или нет.

Он также предложил организовать для украинской полиции специальные "воркшопы" (обучающее мероприятие), чтобы помочь полицейским разбираться, где преступления связаны с антисемитизмом, а где нет.

"К примеру, был случай, когда еврейский монумент описали антисемитскими надписями, а полиция расследовала это не как проявление антисемитизма, а как порча имущества. Это не то, что следовало бы делать. Вам нужно четкое определение антисемитизма в вашем законодательстве", – сказал посол Израиля.

Напомним, президент Владимир Зеленский накануне своего визита в Израиль в январе заявил, что в Украине – самый низкий уровень антисемитизма в Европе, сославшись на опрос Pew Research Center.

"У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, верно? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом", – сказал Зеленский в интервью изданию The Times of Israel.

Как ранее сообщал Фокус:

Посол Израиля в Украине Джоель Лион и посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий обнародовали совместное заявление, в котором осудили КГГА и Львовский облсовет за мероприятия в честь бывшего главы ОУН Степана Бандеры и лидера ОУН Андрея Мельника. Послы заявили, что считают оскорбительным чествование в Украине людей, которые "активно пропагандировали этнические чистки", а также сказали, что ожидают, что Киевская городская государственная администрация и Львовский областной совет присоединятся к "поиску правды" в этом вопросе.