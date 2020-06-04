Рада разрешила сажать на 15 лет в тюрьму "воров в законе"

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом".

"За" проголосовали 236 народных депутатов.

Во время голосования за законопроект в парламенте присутствовало все руководство МВД, включая главу Арсена Авакова и его заместителя Антона Геращенко.

"Если в первом чтении шла речь только о "ворах в законе", то ко второму чтению появилось определние субъект повышенного преступного влияния, под которую может попасть любой человек или бизнес. Вы в шутку сказали соседу, что вам понравилась чья-то машина, сосед пошел ее украл, вы попадаете под уголовную ответственность", – заявила Александра Устинова из фракции "Голос".

"Борьба с "ворами в законе" никогда не была простой. Потому что сами они не совершают преступных действий. По нашим данным, в Украине таких несколько тысяч человек. Они собирают возле себя группу людей, которые совершают заказные преступления, угонят автомобили, совершают пытки. А "вор в законе" контролирует общак. Ситуация в Броварах тому пример. Понятие "сходки", "преступное влияние" будут вне закона. Мы сможем их выдворить, а сейчас не можем, потому что лояльное наше законодательство", – заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Законопроектом предлагается дополнить статью 28 Уголовного кодекса Украины "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией".

В документе дается определение преступного сообщества как стойкого иерархического объединения пяти и более лиц, в котором участвует "вор в законе".

Уголовным преступлением будет считаться создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе", обращение к участникам преступных сообществ с просьбой совершить преступление, организация и проведение сходки участников преступных сообществ.

"Вором в законе" будет считаться человек, который благодаря своему авторитету, другим личным качествам или возможностям осуществляет преступное влияние.

За создание преступной организации и руководство ею будет грозить тюремный срок от семи до 20 лет с конфискацией имущества, за участие в ней – срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества. Организация "сходки" будет караться сроком от трех до шести лет. Пребывание в статусе вора в законе – лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

19 декабря Верховная Рада приняла проект закона в первом чтении. 4 февраля был отправлен на доработку.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине действуют от 80 до 100 "воров в законе". Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.