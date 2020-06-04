Рада изменила названия воинских званий: контр-адмирал станет коммодором
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2247 о новой системе званий высшего офицерского корпуса Вооруженных сил Украины, которым предусматривается приведение действующей системы воинских званий в соответствие со стандартами НАТО.
Законопроект №2247 получил 291 голос народных депутатов.
Документ вносит изменения в уставы ВСУ и адаптирует их под нормы армий стран-членов Североатлантического альянса.
Количество генеральских званий в армии будет прежним, но их названия меняются: генерал-майор станет бригадным генералом, генерал-лейтенант - генерал-майором, генерал-полковник - генерал лейтенантом, а генерал армии Украины - просто генералом.
Слева - старая система званий, справа - новая
На флоте количество званий увеличится с трех до четырех: контр-адмирал станет коммодором, вице-адмирал станет контр-адмиралом, адмирал - вице-адмиралом. При этом появляется высшее офицерское звание адмирала, которое будет соответствовать нынешнему генералу армии Украины.
Воинские звания, присвоенные до вступления этого закона в силу, сохраняются.
Как ранее сообщал Фокус:
- Летом 2017 года Министерство обороны Украины разработало законопроект, который предусматривает повышение роли сержантского и старшинского состава ВСУ в соответствии со стандартами НАТО.
- Осенью 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 10181 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (По выполнению воинской обязанности и военной службы), которым предусматривается развитие сержантского корпуса Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО.