Президент внес в Раду законопроект о референдуме
Верховная Рада зарегистрировала законопроект "О народовластии через всеукраинских референдум". Об этом говорится на сайте парламента.
Автором проекта закона является президент Владимир Зеленский. Он определил законопроект как неотложный.
Текст законопроекта и сопроводительные документы к нему пока не обнародованы.
В тексте проекта говорится, что предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об:
– утверждении изменений в разделы I (Общие положения), III (Выборы. Референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию) Конституции
– решении вопроса общегосударственного значения
– утверждении закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины
– прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.
При этом среди вопросов, не подлежащих референдуму, указаны, среди прочего, вопросы амнистии, налогов и бюджета.
Отметим, что принятие законопроекта о референдуме является вторым этапом земельной реформы. На референдум, по словам Зеленского, будут выносить вопрос продажи украинской сельскохозяйственной земли иностранцам.
Как ранее сообщал Фокус:
- 6 марта Верховная Рада вынесла на всенародное обсуждение будущий проект закона о референдуме.
- 9 марта на сайте парламента был опубликован законопроект "О всеукраинском референдуме".
- 30 апреля первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук заявил, что рабочая группа завершила работу по наработке законопроекта о всеукраинском референдуме.
- 4 июня председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что законопроект о народовластии может быть принят в первом чтении до начала парламентских каникул. По словам Разумкова, это не простой законопроект и к нему надо будет подходить взвешенно.