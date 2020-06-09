Президент внес в Раду законопроект о референдуме

Верховная Рада зарегистрировала законопроект "О народовластии через всеукраинских референдум". Об этом говорится на сайте парламента.

Автором проекта закона является президент Владимир Зеленский. Он определил законопроект как неотложный.

Текст законопроекта и сопроводительные документы к нему пока не обнародованы.

В тексте проекта говорится, что предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об:

– утверждении изменений в разделы I (Общие положения), III (Выборы. Референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию) Конституции

– решении вопроса общегосударственного значения

– утверждении закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины

– прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

При этом среди вопросов, не подлежащих референдуму, указаны, среди прочего, вопросы амнистии, налогов и бюджета.

Отметим, что принятие законопроекта о референдуме является вторым этапом земельной реформы. На референдум, по словам Зеленского, будут выносить вопрос продажи украинской сельскохозяйственной земли иностранцам.

Как ранее сообщал Фокус: