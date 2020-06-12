Вакарчук останется в "Голосе" и будет привлечен к местным выборам, – нардеп

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук, который вчера, 11 июня, заявил о намерении сложить полномочия депутата, не уходит из партии и будет привлечен к местным выборам. Об этом рассказала нардеп от "Голоса" Инна Совсун, передает hromadske.

"Он остается в партии. Он будет работать на местных выборах, он не сдает партийный билет", – рассказала Совсун.

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Также она отметила, что изначально Вакарчук говорил, что идет в Раду, чтобы завести в парламент новых людей, что он и сделал. "И это, собственно, его главное достижение... Работа в Раде – не то, что его всю жизнь интересовало", – говорит депутат.

Также Совсун отметила, что в Голосе недовольный нынешними рейтингами партии.

"Со Славой в парламенте или без, мы понимаем, что наши рейтинги сейчас неоптимальны и нам нужно работать над их повышением и переубеждать граждан, что мы хотим работать на их интересы", – сказала она.

Как ранее сообщал Фокус:

Вчера, 11 июня, на брифинге в Мариинском парке Вакарчук заявил о намерении сложить мандат народного депутата. Заявление Вакарчука еще должна утвердить Верховная Рада.