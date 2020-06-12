Возле российских дипмиссий в украинских городах появились билборды с гербом СБУ
Служба безопасности Украины сообщила об установке около дипломатических представительств РФ в Киеве, Одессе и Львове билбордов с гербом контрразведки, а в Харькове – патриотического мурала.
Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.
"У российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. А в Харькове – хороший патриотический мурал. Привет от СБУ к так называемому "Дню РФ", – говорится в сообщении.
Как уточнил в своем Telegram журналист Андрей Цаплиенко, это поздравления "с прозрачным намеком", "учитывая, что российские диппредставительства – это легальная "крыша" для агентуры ФСБ и ГРУ" в Украине.
Фото: t.me/Tsaplienko
"Завтра (12 июня, – ред.) так называемый День России. Российским дипломатам отправляет поздравления украинская структура, которая успешно выявляет вражескую агентуру в Украине. В Харькове появился мурал с символикой контрразведки напротив российского Генконсульства. А сегодня – почти одновременно – билборды с гербом департамента контрразведки выросли рядом с консульствами РФ во Львове и Одессе. Ну и в Киеве на Воздухофлотском, перед посольством России теперь возвышается орел контрразведчиков, который сжимает двуглавую змею", – написал Цаплиенко.
12 июня в РФ государственный праздник – День России. Отмечается с 1992 года в честь принятия в этот день в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
Как ранее сообщал Фокус:
- 14 апреля контрразведка Службы безопасности задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и подготовке террористических актов. В частности, ему инкриминируют подготовку убийства Адама Осмаева по заказу российских спецслужб.
- 15 апреля следственный судья Шевченковского районного суда Киева избрал меру пресечения генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову. Он будет находиться под стражей до 14 июня включительно.