Служба безопасности Украины сообщила об установке около дипломатических представительств РФ в Киеве, Одессе и Львове билбордов с гербом контрразведки, а в Харькове – патриотического мурала.

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

"У российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. А в Харькове – хороший патриотический мурал. Привет от СБУ к так называемому "Дню РФ", – говорится в сообщении.

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Как уточнил в своем Telegram журналист Андрей Цаплиенко, это поздравления "с прозрачным намеком", "учитывая, что российские диппредставительства – это легальная "крыша" для агентуры ФСБ и ГРУ" в Украине.

Фото: t.me/Tsaplienko

"Завтра (12 июня, – ред.) так называемый День России. Российским дипломатам отправляет поздравления украинская структура, которая успешно выявляет вражескую агентуру в Украине. В Харькове появился мурал с символикой контрразведки напротив российского Генконсульства. А сегодня – почти одновременно – билборды с гербом департамента контрразведки выросли рядом с консульствами РФ во Львове и Одессе. Ну и в Киеве на Воздухофлотском, перед посольством России теперь возвышается орел контрразведчиков, который сжимает двуглавую змею", – написал Цаплиенко.

12 июня в РФ государственный праздник – День России. Отмечается с 1992 года в честь принятия в этот день в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

Как ранее сообщал Фокус: