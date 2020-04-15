Суд арестовал подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова

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В среду, 15 апреля, следственный судья Шевченковского районного суда Киева избрал меру пресечения генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову, который, по данным следствия, планировал убийство добровольца Адама Осмаева.

Об этом сообщила пресс-служба Шевченковского райсуда.

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Отмечается, что он будет находиться под стражей до 14 июня включительно.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Кроме того, следственный судья обязал следователя и прокурора в уголовном производстве обеспечить Шайтанову безотлагательное медицинское обследование и, в случае наличия хронических заболеваний, принять меры для его лечения.

Как ранее сообщал Фокус:

14 апреля контрразведка Службы безопасности задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и подготовке террористических актов. В частности, ему инкриминируют подготовку убийства Адама Осмаева по заказу российских спецслужб.

Первое покушение на Окуеву и ее мужа Адама Осмаева произошло 1 июня 2017 в Киеве. Тогда киллер и Осмаев получили серьезные ранения. Нападавший был задержан.

Во время второго покушения, 30 октября 2017 года, Амина Окуева была убита на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. Осмаев получил ранение.