Суд арестовал подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова

2020-04-15 19:12:00

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На два месяца

В среду, 15 апреля, следственный судья Шевченковского районного суда Киева избрал меру пресечения генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову, который, по данным следствия, планировал убийство добровольца Адама Осмаева.

Об этом сообщила пресс-служба Шевченковского райсуда.

Отмечается, что он будет находиться под стражей до 14 июня включительно.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Кроме того, следственный судья обязал следователя и прокурора в уголовном производстве обеспечить Шайтанову безотлагательное медицинское обследование и, в случае наличия хронических заболеваний, принять меры для его лечения.

Как ранее сообщал Фокус:

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