Стефанчук: Референдум – это около 2 млрд грн из бюджета

Один общенациональный референдум может стоить Украине 2 млрд грн. Об этом на брифинге рассказал первый замглавы Рады Руслан Стефанчук, пишет hromadske.

"Каждый референдум – это средства, в среднем, по оценкам экспертов, 2 млрд гривен. Именно поэтому на референдумах нужно ставить важные для развития государства вопросы", – говорит Стефанчук.

"Финансирование референдума проводится за счет госбюджета, эти средства должны быть заложены в государственный бюджет", – напомнил он.

В то же время, отмечает замглавы Рады, в нынешней редакции законопроекта о народовластии предлагается ограничить фонд всеукраинского референдума 20 тысячами минимальных заработных плат (не более 95 млн грн).

Также Стефанчук добавил, что после референдума депутаты возьмутся за другие инициативы из пакета законов о народовластии, в т.ч. за переформатирование суда присяжных и местные суды.

"Это также вопрос законов о местных судах, которые могли бы избираться соответствующей общиной. Поэтому народовластие – это вопрос комплексный", – подчеркнул Стефанчук.

Как ранее сообщал Фокус:

В сентябре прошлого года, Рада включила в повестку дня президентский законопроект №1015 о народовластии и направила его на рассмотрение в Конституционный суд.

КСУ дал заключение, что законопроект о законодательной инициативе народа соответствует Конституции.