Стефанчук: Референдум – это около 2 млрд грн из бюджета
Один общенациональный референдум может стоить Украине 2 млрд грн. Об этом на брифинге рассказал первый замглавы Рады Руслан Стефанчук, пишет hromadske.
"Каждый референдум – это средства, в среднем, по оценкам экспертов, 2 млрд гривен. Именно поэтому на референдумах нужно ставить важные для развития государства вопросы", – говорит Стефанчук.
"Финансирование референдума проводится за счет госбюджета, эти средства должны быть заложены в государственный бюджет", – напомнил он.
В то же время, отмечает замглавы Рады, в нынешней редакции законопроекта о народовластии предлагается ограничить фонд всеукраинского референдума 20 тысячами минимальных заработных плат (не более 95 млн грн).
Также Стефанчук добавил, что после референдума депутаты возьмутся за другие инициативы из пакета законов о народовластии, в т.ч. за переформатирование суда присяжных и местные суды.
"Это также вопрос законов о местных судах, которые могли бы избираться соответствующей общиной. Поэтому народовластие – это вопрос комплексный", – подчеркнул Стефанчук.
Как ранее сообщал Фокус:
- В сентябре прошлого года, Рада включила в повестку дня президентский законопроект №1015 о народовластии и направила его на рассмотрение в Конституционный суд.
- КСУ дал заключение, что законопроект о законодательной инициативе народа соответствует Конституции.
- 9 июня президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум" и определил его как неотложный.