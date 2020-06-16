Жителям Донбасса с паспортами РФ разрешили голосовать за "обнуление" сроков Путина

Жители оккупированной части Донбасса, получившие российский паспорт, смогут проголосовать на референдуме по изменениям к конституции России, среди которых – "обнуление" президентского срока Владимира Путина.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на соответствующее заявление боевиков.

Отмечается, что в Ростовской области России такие "российские граждане" смогут принять участие в референдуме 1 июля на 12 избирательных участках. Для участия необходимо будет показать российский паспорт и написать заявление непосредственно на избирательном участке.

Президент России Владимир Путин назначил на 1 июля голосование по изменениям в Конституцию РФ, которые позволят ему остаться у власти до 2036 года.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ОРДЛО.

8 мая Кабмин одобрил решение о признании недействительными паспортов РФ, выданных жителям Донбасса.