Испанский канал по требованию украинского МИД исправил карту с "российским" Крымом
Посольство Украины в Мадриде потребовало у испанской телерадиокомпании RTVE исправить опубликованную ею карту с "российским" Крымом. Об этом в Facebook пишет замглавы МИД Эмине Джапарова.
"МИД продолжает "преподавать" географию зарубежным СМИ. На этот раз – испанской телерадиокомпании RTVE, которая опубликовала инфографику о распространении COVID-19, где оккупированный Крым обозначен частью РФ", – пишет Джапарова.
"Посольство Украины в Мадриде уже обратилось к RTVE и МИД Испании с требованием исправить карту", – добавила она.
В следующем посте Джапарова написала, что канал оперативно исправил карту.
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 апреля в аэропорту Борисполь транслировался видеоролик с Украиной без Крыма. Мининфраструктуры из-за этого начало служебное расследование.
- В Киеве в одном из гипермаркетов продавались школьные дневники, на которых карта Украины изображена без полуострова Крым.