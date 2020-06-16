Испанский канал по требованию украинского МИД исправил карту с "российским" Крымом

Посольство Украины в Мадриде потребовало у испанской телерадиокомпании RTVE исправить опубликованную ею карту с "российским" Крымом. Об этом в Facebook пишет замглавы МИД Эмине Джапарова.

"МИД продолжает "преподавать" географию зарубежным СМИ. На этот раз – испанской телерадиокомпании RTVE, которая опубликовала инфографику о распространении COVID-19, где оккупированный Крым обозначен частью РФ", – пишет Джапарова.

"Посольство Украины в Мадриде уже обратилось к RTVE и МИД Испании с требованием исправить карту", – добавила она.

В следующем посте Джапарова написала, что канал оперативно исправил карту.

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