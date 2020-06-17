Выход в люди. Как Шарий диктует информационную повестку дня в Украине

Спровоцированный Шарием скандал вокруг получения в 2014 году журналистом Павлом Казариным российских паспортов (внутреннего и заграничного), споры, вызванные "исчезновением" из меню терминала McDonald’s русского языка, которого там отродясь не было, и, наконец, достаточно крупная акция протеста под Офисом президента Зеленского, для противодействия которой на Банковую прибыли активисты националистических и патриотических организаций С14, Нацкорпуса, "Демократичної Сокири" и "Руха ветеранів України" — все три информповода уложились менее, чем в неделю. Если к этому добавить скандал с петардой и нападением на сотрудников издания sharij.net под судом, где избирали меру пресечения для Сергея Стерненко, то придется констатировать: Анатолий Шарий и его политическая сила, выросшая под зонтиком "журналистской деятельности" в ближайшее время никуда не денется, а все предыдущие попытки ее "обесценить", привели к обратному эффекту. Фокус попробовал разобраться в информационном шуме последних дней и найти ответ на вопрос, есть ли способ остановить "пророссийский реванш" в Украине.

Формальной причиной заявить о своей претензии на "улицу" стал скандал с нападением на сотрудников издания sharij.net, которое случилось во время митинга сторонников Сергея Стерненко под зданием Шевченковского суда. Тогда, по утверждению Анатолия Шария, Алексей Цымбалюк (подставной "киллер" Аркадия Бабченко) бросил под ноги участникам акции петарду, после чего Владимир Балух (освобожденный политзаключенный из Крыма) начал кричать о том, что петарду бросили журналисты Шария. После физического воздействия со стороны участников акции, факт которого был подтвержден НСЖУ (Национальным союзом журналистов Украины), сотрудников sharij.net вывела полиция.

15 июня сотрудники полиции вновь вытеснили журналистов Шария из-под суда после того, как участники акции протеста начали требовать, чтобы сотрудники sharij.net ушли.

В ответ на это бывший журналист, а ныне блогер/политик Анатолий Шарий объявил о проведении 17 июня акции протеста под Офисом президента, чтобы "добиться реакции высшего руководства страны на многочисленные избиения журналистов и произвол полиции по отношению к мирным гражданам".

Сторонники партии Шария пришли с национальными флагами Украины и символикой политсилы. Держали плакаты с лозунгами "Импотентской власти импичмент", "Не можешь? Уходи!", "Зачем стал президентом?", "Вова, уходи", "НеМой президент". Последний лозунг также стал одной из основных "кричалок" участников акции, действия которых координировали руководители региональных ячеек партии.

Их планы не остались незамеченными противниками Шария и его политической силы, которые провели контракцию "Киев не для Шария". Участие в ней приняли представители "Демократичної сокири", "Руха ветеранів України", С14 и других "патриотических организаций". Они собирались на Майдане, после чего направились на Банковую "для проведения беседы на тему "Киев – украинский город", чему, впрочем, помешали как сотрудники правоохранительных органов, так и сами сторонники блогера-политика

Между сторонниками и противниками Шария произошли небольшие стычки, в ходе которых был распылен слезоточивый газ, а в сторонников партии Шария полетели яйца. Одновременно участники контракции растянули баннер: "Шария под плинтус".

Полицейские также задержали несколько человек, которые закидали колонну сторонников Анатолия Шария дымовыми шашками. "В 12 часов группа агрессивно настроенных молодых людей бросили несколько дымовых шашек в сторону колонны, которая двигалась на улицу Академика Богомольца, и применили слезоточивый газ. Полицейские мгновенно отреагировали и задержали нескольких человек. Сейчас их доставляют в территориальное управление полиции. После проведения проверки действиям правонарушителей будет дана правовая оценка", – отметили правоохранители.

В соцсетях призывы пойти и "разогнать" акцию сторонников Шария появились практически во всех пабликах националистической направленности. Причину объясняли просто: Шарий — враг Украины, никаких собраний его имени быть не может, а те, кто придут на акцию "получат по щщам".

Критически настроенные к националистам наблюдатели отметили, что это для Анатолия Шария — новый уровень влияния, а виноваты в росте его рейтинга, в первую очередь, его наиболее активные и неразборчивые в методах борьбы оппоненты.

Впрочем, реальное количество сторонников Шария осталось вопросом спорным. По оценке полиции их было 500 человек, по оценке противников 200-300, по мнению инициаторов "движа" — несколько тысяч. Противники Шария также заявили, что и то малое количество участников акции пришли не за идею, а, скорее всего, за деньги.

Правда, собрание состоялось без главного "вдохновителя". Анатолий Шарий с 2012 года живет за границей в статусе беженца.

Несмотря на двусмысленные угрозы, акция под Офисом президента состоялась, а среди жертв "политического насилия" внезапно оказались члены Национального корпуса, которые были избиты на станции метро "Театральная" уже после проведения акции.

После или до этого инцидента (показания противоборствующих сторон разнятся) все на той же станции произошла еще одна потасовка. В тот раз били уже сторонников Шария. Действующие лица, если судить по видео, были разные, а кто "начал первым" пока неизвестно.

Начальник Нацполиции Киева позже на брифинге отметил, что были задержаны около 15 участников акции, проходившей под Офисом президента. Андрей Крищенко таже отметил, что с обеих сторон собралось около шестисот человек. Вскоре после завершения акции все они разъехались на метро и автобусах, потому что многие прибыли из других городов.

Еще до этой акции, во время активного обсуждения паспортов Павла Казарина, в соцсетях пытались проанализировать "феномен Шария" и найти противоядие против его методов работы. Среди тех, кто назвал борьбу с этой политсилой "главной задачей" был и сотрудник "Спільного. Крим", журналист Осман Пашаев.

В свою очередь блогер Вадим Фульмахт попробовал проанализировать стратегию Анатолия Шария и найти причины неудач его оппонентов.

"Шарий с точки зрения своих целей и задач все делает правильно. Он только закинул удочку, а публика уже клюет. Что нужно показать Шарию? Лицемерие украинского патриотического сообщества. И он это делает систематически, зная заранее реакцию оппонентов, — пишет Вадим Фульмахт. — Он идет к успеху, собирая под свои знамена всех: от пенсионеров, которым надоели унылые сытые барские рожи депутатов ОПЗЖ, до студентов, которым ужасно нравятся разоблачения "лжи украинских СМИ".

По мнению Фульмахта, переходя через "тонкую грань между проукраинским и антирусским", патриотически настроенная общественность делает Шарию подарок.

"Вместо того, чтобы привлекать сомневающихся на свою сторону, вы их постоянно загоняете призывами "нести ответственность", высмеивая "малороссов", "тупых русских" и т.п. Результат предсказуем, и вы еще увидите это на следующих выборах. Это настолько очевидные вещи, что даже неловко об этом говорить в 2020 году", — отмечает блогер, подчеркивая, что скандал с паспортами Павла Казарина ударил в первую очередь по патриотической медийной тусовке, которая принялась защищать "своего", несмотря на весьма суровое отношение к подобным огрехам оппонентов.

Вадим Фульмахт одновременно пишет, что "перестал реагировать" на Шария еще в 2015 году, поймав блогера на неадекватной подаче информации.

"Восле обстрела "днровцами" из градов маршрутки под Волновахой, он пытался доказать, что взрывы спровоцировала собака (!), которая выскочила на минное поле (!) возле остановки маршрутки (!). В другой раз он выложил видео с официального сайта президента Порошенко (ну или аналогичное видео) с классическим рефреном "этого не покажут украинские СМИ", хотя никто ничего не вырезал. Это только те фейки, с которыми я разбирался лично. С Шарием все понятно. Но патриотические лайки вам дороже", — отметил блогер.

В комментариях к посту было также высказано предположение, что единственный способ победить Шария — быть лучше его, не прощать фейки, даже если их распространяют "свои" и максимально внимательно анализировать и разоблачать то, что рассказывает своим подписчикам Анатолий Шарий.

В свою очередь политтехнолог Дмитрий Раимов указал на ошибки оппонентов Анатолия Шария, которые помогают ему становиться известным и привлекать новых сторонников.

Одновременно пользователи соцсетей отметили, что Анатолий Шарий сумел собрать и активизировать вакантную аудиторию, на которую длительное время не обращали внимание — русскоязычных жителей городов, родившихся на закате СССР или в начале 90-х.

Смогут ли оппоненты партии Шария прекратить "кормить тролля" или предпочтут продолжить яростную борьбу "за лайки" своих не в меру раззадоренных подписчиков, покажет время. Однако уже сегодня можно предположить, что в случае серьезной раскачки ситуации государство в лице его правоохранительных органов не сможет оставаться отстраненным арбитром, а контроль над "улицей" в конечном итоге окажется в руках людей в форме.