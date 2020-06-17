В Украину впервые приедет президент Швейцарии

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга впервые посетит Украину с государственным визитом 20-23 июля. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает Интерфакс-Украина.

Это будет первый визит в Украину иностранного лидера высокого ранга после пандемии коронавируса.

"Первый визит после пандемии иностранного лидера в Украину состоится 20-23 июля – это будет визит президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги. Это будет государственный визит, который на таком уровне состоится впервые. Планируется, что кроме Киева, она также посетит несколько регионов Украины", – сказал Жовква.

По его словам, на протяжении лета возможны еще один-два визита в Украину лидеров других государств, но настоящая активность начнется осенью, в том числе, визиты президента Зеленского за границу.

"Опять же, если позволит пандемическая ситуация. Сейчас работаем с несколькими странами, и думаю, что в сентябре-октябре могут быть осуществлены несколько официальных визитов", – отметил заместитель главы Офиса президента.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что он разочарован тем, что до сих пор не получил конкретного приглашения посетить с визитом США.

Президент Польши Анджей Дуда решил отменить запланированный визит в Украину из-за пандемии коронавируса.