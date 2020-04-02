Президент Польши отменил визит в Украину из-за коронавируса

Визит был запланирован на 13 апреля

Президент Польши Анджей Дуда решил отменить запланированный на 13 апреля визит в Украину из-за пандемии коронавируса.

Об этом "Українським Новинам" сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

"МИД Украины сообщает, что визит президента Республики Польша Анджея Дуды в Украину для чествования памяти польских жертв Катынского преступления не состоится ввиду ситуации с распространением в мире коронавирусной болезни COVID-19", – говорится в ответе на запрос агентства.

13 апреля Дуда должен был посетить Харьков, в день 80-й годовщины Катынского военного преступления, когда в апреле-мае 1940 года НКВД СССР по приказу Иосифа Сталина расстрелял 22 тысяч поляков в Катынском лесу (Смоленская область России) и ряде лагерей и тюрьм на территории Беларуси и Украины, включая Харьков. Дуда планировал почтить память жертв Катынского преступления в Харькове.

Как ранее сообщал Фокус:

26 января президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. В ходе двухдневного рабочего визита глава украинского государства встретился с польским президентом Анджеем Дудой. 27 января Зеленский заявил, что президент Польши Анджей Дуда в 2020 году может приехать с визитом в Украину.

31 марта правительство Польши объявило о введении в стране новых ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса. По новым правилам в публичных местах между людьми должна сохраняться дистанция в два метра, что означает возможность перемещаться исключительно в одиночку. Исключение из этого правила может быть лишь тогда, когда родственник сопровождает несовершеннолетнего, или когда рядом с инвалидом идет его опекун.