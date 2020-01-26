Глава украинского государства планирует встретиться с польским президентом Анджеем Дудой

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 26 января прибыл в Польшу, для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ходе двухдневного рабочего визита, глава государства также планирует встретиться с польским президентом Анджеем Дудой.

В первый день Владимир Зеленский принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, сообщает Офис Президента в Telegram.

На мероприятии присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи.

В своем выступлении глава украинского государства отметил, что для него честь и ответственность встретиться с теми, кто пережил Холокост и пребывание в гитлеровском лагере смерти.

"Наверное, человечество еще не придумало слов, которые могли бы описать несокрушимость и силу вашего духа", – сказал президент.

Глава государства также отметил, что Холокост – это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества. Он призвал помнить эту страницу истории и никогда не допустить ее повторения.

"Это наш долг перед памятью миллионов невинных жертв, миллионов евреев. Это наш долг перед всеми будущими поколениями", – сказал президент.

Владимир Зеленский выступает на памятном мероприятии по освобождению Освенцима, Польша

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский по прилету в Израиль, заявил, что не сможет принять участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. По его словам причиной этому послужил огромный интерес к форуму и малое количество мест.

В Израиле были удивлены решением украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским об отказе от участия в работе Всемирного форума памяти Холокоста.