Законопроект Зеленского о всеукраинском референдуме приняли за основу

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского о всеукраинском референдуме с необходимостью его доработки ко второму чтению.

Законопроект №3612 поддержали 252 народных депутатов.

Руслан Стефанчук, представляя президентский проект закона "О народовластии через всеукраинский референдум", сказал, что этот законопроект предусматривает возможность электронного голосования. Для обеспечения его организации и проведения документ предусматривает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования. В проекте отказались от консультативных референдумов и предусмотрели обязательность положений результатов референдума для Верховной Рады и президента.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект предлагает дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы таким субъектом как народ.

Законопроект предусматривает следующие виды всеукраинского референдума по предмету: утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; решение вопроса общегосударственного значения; изменение территории Украины; утрата силы закона Украины или отдельных его положений.

Отметим, Верховная Рада рассмотрела три проекта закона о референдуме: внесенный президентом №3612; внесенный Юлией Тимошенко и Сергеем Соболевым ( "Батькивщина") №2182; внесенный Василием Нимченко, Виктором Медведчуком и их соратниками ( "Оппозиционная платформа – За жизнь") №3177. Президентский закон получил 252 голоса, другие два недобрали голосов (проект "Батькивщины" – 68 голоса, ОПЗЖ – 75).

Как ранее сообщал Фокус:

В сентябре прошлого года, Рада включила в повестку дня президентский законопроект №1015 о народовластии и направила его на рассмотрение в Конституционный суд.

КСУ дал заключение, что законопроект о законодательной инициативе народа соответствует Конституции.